Премьер-министра Британии перевели в реанимацию из-за коронавируса

Замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса.

По сообщениям, состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания, пишет BBC.

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По его просьбе замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 5 апреля, 55-летнего Джонсона поместили в больницу Святого Фомы с "выраженными симптомами" коронавирусной инфекции.

27 марта стало известно, что у Бориса Джонсона диагностировали коронавирус.

В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.