В Британии назначили "преемника" премьера - на случай, если тот заболеет коронавирусом

Действующий премьер-министр Борис Джонсон пока не сдавал тесты на коронавирус.

В Великобритании назначили "уцелевшего преемника" на случай, если действующий премьер-министр Борис Джонсон или его главные помощники заболеют коронавирусом.

Им стал глава МИД страны Доминик Рааб, пишет "Европейская правда".

Рааб, который также является первым государственным секретарем, дважды сдал отрицательный тест на COVID-19, после того, как у него появлялся кашель. Если Джонсон заразится коронавирусом, Рааб будет выступать за него на посту премьер-министра. Джонсон еще не сдавал тесты на коронавирус.

Один из министров сообщил изданию, что назначение вызвало споры в правительстве: "Если Борис не сможет выполнять свою работу из-за недееспособности, много людей думают, что Майкл (Гоув, - ред.) должен его заменить, а не Рааб".

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Новый план также определяет, что, если высший по должности помощник Джонсона, Доминик Каммингс, или директор по коммуникациям Даунинг-Стрит Ли Каин, оказываются недееспособными во время вспышки COVID-19, их заменит Исаак Левидо, директор кампании консерваторов во время всеобщих выборов, или Пол Стефенсон, директор по вопросам коммуникаций за Brexit.

В Британии по состоянию на субботу подтверждено 5 тысяч случаев заболевания коронавирусом, умерли 233 человека.

Как сообщал УНИАН, ранее из-за пандемии коронавируса британцам запретили выпивать в пабах. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что понимает, насколько это жесткая мера.