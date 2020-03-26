Саммит лидеров G20 будет полностью закрыт для СМИ – Кремль

Песков не исключил, что главы государств «Большой двадцатки» обсудят последствия для мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса и падения цен на нефть.

Саммит глав государств «Большой двадцатки» для выработки мер по борьбе с коронавирусом будет полностью закрыт для СМИ.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается видеоконференции глав делегаций (G20), мы покажем вам видеокадры, как это происходит технологически. Но в целом она будет целиком закрыта для прессы, формат выбирает страна-организатор (Саудовская Аравия - УНИАН)», - сказал Песков.

Также он не исключил, что главы государств обсудят последствия для мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса и падения цен на нефть.

Саммит G20 состоится сегодня, 26 марта.