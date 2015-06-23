Всемирный банк выделит пострадавшему от землетрясений Непалу финансовую помощь

На восстановление домов в селах будут направлены $200 млн, еще $100 млн получит непосредственно правительство страны, сообщает радио "Свобода". На восстановительные работы могут быть перенаправлены еще от $100 до $200 млн, которые выделялись ранее Непалу на другие проекты. Отмечается, что в будущем эти средства будут возмещены.

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По оценкам непальского правительства, для ликвидации последствий землетрясения в течение пяти лет потребуется $6,6 млрд.

Каждый четвертый житель Непала живет менее чем на $1,25 в день. После землетрясения в стране на 700 тыс. возросло количество людей, живущих за чертой бедности.