В Непале после землетрясения снова открываются школы
12:33, 31 мая 2015Мир
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В Непале вновь открываются тысячи школ, поврежденных в апреле в результате землетрясения магнитудой 7,8.
REUTERS
В общей сложности в Катманду и окрестностях в результате этого стихийного бедствия было разрушено более 25 тыс. классных комнат, передает Би-би-си.
Читайте такжеЧисло жертв серии землетрясений в Непале достигло 8,4 тысяч человекМногие классы были временно восстановлены с помощью подручных материалов – бамбука и мешковины.
При этом власти Непала заявили, что необходимо дать понять жителям, что страна и ее школы вновь функционируют нормально.
В общей сложности в результате землетрясения в Непале погибло более 8 тыс. человек, около 100 тыс. остались без крова.
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