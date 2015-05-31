В Непале после землетрясения снова открываются школы

В общей сложности в Катманду и окрестностях в результате этого стихийного бедствия было разрушено более 25 тыс. классных комнат, передает Би-би-си.

Читайте такжеЧисло жертв серии землетрясений в Непале достигло 8,4 тысяч человекМногие классы были временно восстановлены с помощью подручных материалов – бамбука и мешковины.

При этом власти Непала заявили, что необходимо дать понять жителям, что страна и ее школы вновь функционируют нормально.

В общей сложности в результате землетрясения в Непале погибло более 8 тыс. человек, около 100 тыс. остались без крова.