Облизывал святыни: в Иране журналист не верил в эпидемию и умер от коронавируса

Иран входит в пятерку стран по числу заразившихся.

В Иране от коронавируса умер журналист, который не верил в эпидемию и облизывал святыни.

Читайте такжеКоронавирус - карта распространения 24 мартаОб этом пишет агентство YJC.

Хамед Джалали обвинял правительство в намеренном запугивании граждан коронавирусом, чтобы повлиять на результаты выборов, и даже признался, что сам хотел бы заразиться «ради хайпа». Это он сказал, оказавшись в больнице с температурой.

«Ну вот, попал с гриппом в больницу. Хотел бы, чтобы это был коронавирус. Можно было бы посмеяться и хайпонуть», – написал журналист.

В итоге это оказался коронавирус, от которого журналист спустя несколько дней скончался.

Как известно, Иран входит в пятерку стран по числу заразившихся.

Ранее УНИАН сообщал, как почетный глава ПЦУ Филарет назвал причиной появления коронавируса однополые браки и нарвался на критику.