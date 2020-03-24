Облизывал святыни: в Иране журналист не верил в эпидемию и умер от коронавируса
В Иране от коронавируса умер журналист, который не верил в эпидемию и облизывал святыни.
Читайте такжеКоронавирус - карта распространения 24 мартаОб этом пишет агентство YJC.
Хамед Джалали обвинял правительство в намеренном запугивании граждан коронавирусом, чтобы повлиять на результаты выборов, и даже признался, что сам хотел бы заразиться «ради хайпа». Это он сказал, оказавшись в больнице с температурой.
«Ну вот, попал с гриппом в больницу. Хотел бы, чтобы это был коронавирус. Можно было бы посмеяться и хайпонуть», – написал журналист.
В итоге это оказался коронавирус, от которого журналист спустя несколько дней скончался.
Как известно, Иран входит в пятерку стран по числу заразившихся.
Ранее УНИАН сообщал, как почетный глава ПЦУ Филарет назвал причиной появления коронавируса однополые браки и нарвался на критику.
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