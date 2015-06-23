Навальному запретили выезжать из России

Федеральная миграционная служба России запретила российскому оппозиционному политику Алексею Навальному выезжать за границу.

Об этом политик сообщил в своем блоге.

Навальный отметил, что отказ в выдаче загранпаспорта ведомство объяснило тем, что он "осужден за совершение преступления".

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"Сейчас логики нет, а есть только "да чего вы подаете, фэсбэшники всё равно не разрешат вам паспорт выдать". По закону, на который ссылается ФМС, моё право выезда "может быть временно ограничено", - говорится в сообщении.

Навальный также отметил, что он подает в суд на ФМС России и просит объяснить, что послужило причиной того, чтобы сделать его невыездным.