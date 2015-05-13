Суд отказался заменить Навальному условный срок на реальный

Люблинский суд Москвы отказался менять оппозиционному политику Алексею Навальному пять лет условного срока по делу «Кировлеса» на реальное заключение по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом в среду, 13 мая, сообщает корреспондент Дождя из зала суда.

Испытательный срок по делу «Кировлеса» продлен на три месяца. Решение принимала судья Люблинского суда Москвы Оксана Зарецкая.

«Суд вроде решил, что я слишком хороший», — написал политик в своем твиттере.

Суд вроде решил, что я слишком хороший — Alexey Navalny (@navalny) May 13, 2015

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Ранее 13 мая на заседании суда прокуратура попросила заменить Навальному пять лет условного срока на пять лет реального заключения.

В рамках уголовного дела «Кировлеса» Алексея Навального, который в 2009 году на общественных началах был советником губернатора Кировской области Никиты Белых, и предпринимателя Петра Офицерова обвиняли в хищении имущества кировского государственного предприятия «Кировлес».

В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными и приговорил к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. В октябре того же года Кировский областной суд заменил им реальный срок на условный.

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Отбывая условный срок, Навальный получил 15 суток административного ареста по обвинению в несанкционированной раздаче листовок в московском метро. Во ФСИН посчитали, что таким образом политик нарушил порядок отбывания условного наказания. Поэтому ФСИН обратилась в Люблинский суд Москвы (по месту жительства Навального) с ходатайством о замене условного срока на реальный.