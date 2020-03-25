Коронавирус - карта распространения 25 марта
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 25 марта 2020 в мире инфицированы 423 670 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 25 марта, десятка лидеров
- 81 591 Китай
- 69 176 Италия
- 55 225 США
- 42 058 Испания
- 32 991 Германия
- 24 811 Иран
- 22 635 Франция
- 9 877 Швейцария
- 9 137 Южная Корея
- 8 164 Великобритания
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
18 923 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 6 820 смертей. В Китае умерло 3 285 человека, в Испании - 2 991. По всему миру 108 629 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.