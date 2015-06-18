Хакеры Anonymous взломали сайты правительства Канады

Министр общественной безопасности Стивен Блейни осудил кибератаку, передает Би-би-си. Он подчеркнул, что у канадцев существует масса демократических способов выражения своей позиции.

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Ответственность взяла на себя группа Anonymous, члены которой объяснили атаку принятием в Канаде антитеррористического закона, который, считают хакеры, нарушает права человека. Этот закон расширяет полномочия службы безопасности и разведки, позволяя усилить наблюдение за частными лицами.

Хакеры Anonymous неоднократно взламывали правительственные сайты во многих странах, в том числе комиссии США по приговорам, а также "Твиттер" Ку-клукс-клана.