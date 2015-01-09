Хакеры Anonymous готовят ответные действия за нападение на офис Charlie Hebdo - СМИ

Об этом сообщает Газета.Ru со ccылкой Le Figaro.

«Anonymous всегда боролся за свободу слова и никогда допустит опорочить ее мракобесием и мистикой. Charlie Hebdo — историческая фигура сатирической журналистики. Anonymous должен напомнить каждому гражданину, что свобода прессы является основой демократии. Мнения, высказывания, газетные публикации без угроз, отсутствие давления - все эти вещи суть права, которые никто не изменит», - говорится в послании группы.

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Кроме того, участники группы выразили соболезнование родным и близким погибших в ходе атаки.

Как сообщал УНИАН, вчера, в результате атаки на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже погибли 12 человек, в том числе главный редактор издания.