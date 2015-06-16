Россия решила построить свои "Мистрали" - источник

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Производство может начаться в 2016 году.

По информации источника, корабль "Прибой" будет обладать водоизмещением порядка 14 тысяч тонн и сможет нести до восьми вертолетов Ка-27 и Ка-52К. "Прибой" сможет перевозить до 500 десантников и порядка 40-60 единиц техники. Длина корабля составит 165 метров, ширина — 25.

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Напомним, Франция и Россия 17 июня 2011 года заключили контракт на постройку и поставку в Россию двух вертолетоносцев типа "Мистраль"общей стоимостью около €1,2 млрд. По контракту первый вертолетоносец - "Владивосток" - должен был быть передан Москве осенью 2014 года. Сроки его передачи откладывались уже несколько раз в связи с ситуацией на востоке Украины.

В мае Россия отказалась от заказанных во Франции вертолетоносцев типа Mistral ("Мистраль"), сейчас обсуждается только сумма компенсации.