СМИ: Франция думает продавать Китаю построенные для России "Мистрали"

Франция может продать Китаю построенные для России вертолетоносцы типа «Мистраль». Это может произойти во время посещения 9-15 мая группой кораблей Военно-морского флота Франции порта Шанхая. Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Want China Times и китайское издание Duowei News.

В официальном микроблоге Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая говорится, что группа ВМФ Франции, прибывшая в шанхайский порт, состоит из двух военных кораблей - Dixmude (десантный корабль типа Мистраль) и Aconit (фрегат класса Лафайет). Вертолетоносец типа «Мистраль» впервые посетит китайский порт, отмечается в статье.

Читайте такжеОлланд снова отказался поставлять Мистрали России, пообещав при этом вернуть деньги

Также Франция рассматривает возможность продажи построенных для России «Мистралей» другим странам. В качестве потенциальных покупателей рассматривается Китай, Бразилия, Канада, Египет и Индия.

"Даже при том, что у Китая уже есть планы разработать собственный универсальный десантный корабль, страна может купить вертолетоносцы Владивосток и Севастополь, чтобы затем их скопировать", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Франция может затопить построенные для Российской Федерации «Мистрали». Париж рассматривает такой вариант при расторжении контракта и в случае отказа от их поставки.