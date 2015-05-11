СМИ: Франция думает продавать Китаю построенные для России "Мистрали"
Франция рассматривает возможность продажи построенных для России «Мистралей» другим странам.
Франция может продать Китаю построенные для России вертолетоносцы типа «Мистраль». Это может произойти во время посещения 9-15 мая группой кораблей Военно-морского флота Франции порта Шанхая. Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Want China Times и китайское издание Duowei News.
В официальном микроблоге Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая говорится, что группа ВМФ Франции, прибывшая в шанхайский порт, состоит из двух военных кораблей - Dixmude (десантный корабль типа Мистраль) и Aconit (фрегат класса Лафайет). Вертолетоносец типа «Мистраль» впервые посетит китайский порт, отмечается в статье.
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Также Франция рассматривает возможность продажи построенных для России «Мистралей» другим странам. В качестве потенциальных покупателей рассматривается Китай, Бразилия, Канада, Египет и Индия.
"Даже при том, что у Китая уже есть планы разработать собственный универсальный десантный корабль, страна может купить вертолетоносцы Владивосток и Севастополь, чтобы затем их скопировать", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что Франция может затопить построенные для Российской Федерации «Мистрали». Париж рассматривает такой вариант при расторжении контракта и в случае отказа от их поставки.