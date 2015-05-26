В России заявили, что отказались от "Мистралей" и не собираются красть чертежи

Об этом заявил во вторник, 26 мая, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Олег Бочкарев, передает ТАСС.

"То, что Россия их ("Мистрали") не берет, факт свершился, и сейчас только одна дискуссия - о сумме денег, которые должны быть возвращены в РФ", - сказал он.

Читайте такжеСМИ: Франция предлагает €785 миллионов за разрыв контракта по Mistral, РФ хочет большеЗампред коллегии ВПК также сообщил, что Россия будет строить корабли, подобные "Мистралю", но другого класса, цели скопировать вертолетоносец нет.

"У нас такие корабли запланированы, они у нас в проекте, но мы их строили по другому классу, у нас другая идеология высадки десанта. Цели скопировать "Мистраль" нет", - сказал он.