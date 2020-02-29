В Москве на марш памяти Бориса Немцова вышли 22 тысячи человек (фоторепортаж, видео)

Также акции в память о Немцове прошли еще в нескольких российских городах.

Сегодня в столице РФ Москве и других российских городах прошли марши памяти Бориса Немцова, приуроченные к пятой годовщине убийства оппозиционного политика. В этом году участники шествия также выступили против изменений в Конституции.

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В Москве шествие согласованно с властями с численностью участников до 30 тыс. человек, акция началась в 14 часов по московскому времени. "К 14:40 на территорию мероприятия #МаршНемцова прошли 22,3 тыс. участников. Еще 200 опоздавших участников оказались отсечены полицейским ограждением перед рамками", - сообщили в проекте "Белый счетчик". МВД РФ сообщает о 10,5 тыс. участников, передает Би-би-си.

В 2019 году на марш пришли 10,8 тыс. человек, по оценкам "Белого счетчика, и 6 тыс. протестующих, по версии МВД.

Марш прошел по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова, и затем - до пересечения с Садовым кольцом. В голове первой колонны был растянут баннер с надписью "Заказчик убийства должен сидеть".

В Петербурге шествие памяти Немцова было согласовано лишь два дня назад. До этого власти дважды отказывали активистам в проведении акции в центре города.

Шествие от станции метро "Горьковская" завершилось на Троицкой площади. После него участники начали траурную акцию у Соловецкого камня. На акцию пришло около полутора тысяч человек. По данным "ОВД-Инфо", задержаны шесть человек, среди них член движения "Чайный клуб" Артем Владимиров. Он держал плакат с надписью "Я знаю, кто заказал! А вы?". Около 13:30 по местному времени полиция объявила, что мероприятие окончено и пригрозила начать задержания, если толпа не разойдется.

В Екатеринбурге в шествии и митинге приняли участие несколько сотен человек.

Во Владивостоке участники устроили одиночные пикеты, полиция задержала несколько человек. Издание "Сибирь.Реалии" сообщило, что представители МВД с самого начала пытались не допустить проведения акции и подходили беседовать с каждым, у кого в руках были плакаты.

Новосибирские власти не согласовали шествие, поэтому несколько десятков человек, собравшихся в центре города, пошли по заготовленному маршруту с цветами, но без плакатов.

В Иркутске на согласованную акцию также пришли несколько десятков человек.

Как сообщал УНИАН, российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в нескольких десятков метров от стен Кремля. Ему несколько раз выстрелили в спину из пистолета. По подозрению в совершении преступления несколько дней спустя задержали пятерых уроженцев Чечни.

Процесс по делу об убийстве российского политика завершился в июле 2017 года. В итоге коллегия присяжных признала всех пятерых подсудимых виновными.

На основании вердикта присяжных судья Московского окружного военного суда Юрий Житников приговорил обвиняемых к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы.

По официальной версии, Немцова убили на почве религиозной ненависти. Следствие считает организатором и заказчиком преступления офицера батальона "Север" Руслана Мухудинова, он объявлен в международный розыск.

Родственники Немцова, его защита и оппозиция в эту версию не верят.