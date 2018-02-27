Годовщина убийства Немцова: в Москве прошла акция памяти и состоялась фотовыставка (фото, видео)

Всего, по данным полиции, в шествии участвовали 4,5 тысячи человек, по неофициальным данным волонтеров - 7 тысяч.

Акция памяти убитого три года назад политика Бориса Немцова, которая закончилась задержаниями, прошла в Москве на выходных.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Всего, по данным полиции, в шествии участвовали 4,5 тысячи человек, по неофициальным данным волонтеров, — 7 тысяч.

Также в Москве проходит фотовыставка «Немцов. Свобода стоит», приуроченная к третьей годовщине убийства российского политика.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, выставку проводит в Сахаровском центре оппозиционное движение «Солидарность», которое возглавлял Борис Немцов.

На открытии выступил его соратник и друг Илья Яшин, который заявил, что только после гибели стал понятен масштаб личности Немцова.

«Мы при жизни Бориса по-свойски относились к нему , он был очень простым человеком, умел дружить, обращаться с людьми, никогда не был снобом с высокого политического олимпа. Мы его всегда по-свойски воспринимали, наш Боря, наш Борис», - сказал Яшин.

Он подчеркнул, что очень мало политиков в мире, которые получили такое признание после смерти и живые цветы на месте его гибели стоят до сих пор, не смотря на попытки коммунальных служб уничтожить народный мемориал.

«Немцов был человеком такого масштаба, что память о нем живет уже три года», - сказал он.

По его словам, марши памяти прошли в этом году в 30 городах России.

На выставке представлены фотографии, где зафиксирована политическая деятельность политика с 2009 года до момента убийства в феврале 2015 года.

На выставке размещены снимки участия Немцова в различных антипутинских акциях, в том числе в Маршах мира, проводимых против российского вторжения в Украину. Организатором таких маршей был Борис Немцов.

Выставка будет работать один день.

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Как сообщал УНИАН, у места сбора участников акции досматривали сотрудники полиции. Они, в частности, не разрешили пронести на шествие плакаты с надписями «Путин, хватит врать и воевать» и «Я против аннексии Крыма».

Немцов был одним из самых ярких российских политиков и союзников Украины. Он был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Заказчика убийства до сих пор не нашли. Убийство Немцова вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международной общественности к сложному положению российских оппозиционеров.

Приговор обвиняемым в убийстве политика вынесли в июле 2017 года. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии. Дочь политика Жанна Немцова считает убийство нераскрытым.