Убийство Немцова: в ПАСЕ заявили о провале российского расследования

Кроме этого, в ПАСЕ указали на противоречия в показаниях основных свидетелей, а также на нарушения судового рассмотрения.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека обратился в РФ с заклимком возобновить расследование убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Во время доклада, член литовской делегации Эмануэлис Зингерис отметил, что правда в деле об убийстве Немцова до сих пор не установлена. В частности, следователи не нашли записей с камер видеонаблюдения и допросили очевидцев убийства.

Кроме этого, в ПАСЕ указали на противоречия в показаниях основных свидетелей, а также на нарушения судового рассмотрения.

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В ассамблее отмечают, что исполнители преступления вряд ли могли убить Немцова без прямых указаний или одобрения со стороны властей. Ответственность за провал расследования" и "отсутствие доверия до дела" автор доклада возлагает на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и заместителя генпрокурора Виктора Гриня.

"В задачи Парламентской ассамблеи Совета Европы не входит расследование и определение, кто убил Бориса Немцова. Однако очевидно, что официальная версия, отраженная в приговоре, основана на серьезных ошибках расследования и судебного разбирательства и не соответствует имеющимся доказательствам во многих фундаментальных вопросах", – говорится в тексте.

Напомним, российского политика и оппозиционера убили в Москве 27 февраля 2015 года. Он осуждал аннексию Крыма Россией. А также подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска. Убийство вызвало возмущение во всем мире. За убийство Немцова за решеткой сидят пятеро чеченцев, приговор которым вынесли в июле 2017 года. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии.