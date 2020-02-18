Утечка токсичного газа в Пакистане: погибли 14 человек

Сотни людей госпитализированы.

В пакистанском городе Карачи в результате утечки токсичного газа погибли по крайней мере 14 человек.

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По словам местных чиновников, сотни человек госпитализированы с затрудненным дыханием и жжением в глазах в результате инцидента, который произошел 16 февраля.

По меньшей мере 14 человек погибли в результате очевидной утечки токсичного газа в районе Карачи, сообщает Радио Свобода.

Власть в южном портовом городе Пакистана Карачи говорят, что по крайней мере 14 человек были убиты очевидной утечкой токсичного газа.

По состоянию на 18 февраля, по информации врачей, к медикам обратились около 650 человек.

На сегодня запланирована эвакуация жителей из района Камари, их временно отселят в более безопасные районы.

Пока причина утечки не выяснена, но чиновники не видят в этом саботажа.

Насир Шах, министр информации провинции, сказал, что местные чиновники обратились за помощью к химическому и биологическому отделам флота, чтобы определить источник утечки.

Карачи – крупнейший город Пакистана, рядом расположены многочисленные нефтеперерабатывающие заводы, а также ключевая военно-морская база.