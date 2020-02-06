ЧП с самолетом в Стамбуле: один человек погиб, количество пострадавших возросло до 157

Причиной катастрофы самолета могли стать плохие метеоусловия в районе аэродрома.

В Турции ухудшились последствия аварии самолета местной авиакомпании Pegasus, который совершил жесткую посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле.

Как сообщает aa.com.tr, один человек из числа тех, кто находился на борту, погиб.

Смерть подтвердил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Уточнений относительно места гибели не поступало, однако по первой информации с аэродрома, с самолета эвакуировали только травмированных – жертв не было. Возможно, что уже в больнице умер кто-то из пострадавших ранее в аварии.

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Также чиновник сообщил об увеличении количества пострадавших. По его словам, помощь медиков понадобилась 157 лицам. Сначала называлась цифра 52, через несколько часов госпитализированных было уже 120. Всего в самолете в момент катастрофы находились 171 пассажир и 6 членов экипажа. На борту среди пассажиров было двое детей, уточнил министр транспорта и инфраструктуры Турции Чахит Турхан.

По словам губернатора Стамбула Али Йерликая, большинство пострадавших находятся в больницах в хорошем состоянии и их жизни угрозы нет. Также представитель региональной власти заявил, что причиной катастрофы самолета могли стать плохие метеоусловия в районе аэродрома.