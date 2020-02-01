Макрон возмутил французскую полицию из-за футболки

Совместная фотография Макрона и карикатуриста стала "вирусной" и вызвала возмущение со стороны копов.

Президент Франции Эммануэль Макрон возмутил полицейские профсоюзы из-за футболки, призывающая против жестокости полиции.

Об этом сообщает Европейская правда.

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На футболке автора комиксов изображена кошка без глаза вследствие ранения оружием LBD – запрещенного для использования правоохранителями в некоторых странах Европы, но разрешенного во Франции.

Футболку президенту предложил автор комиксов Жюль, с которым он разговаривал о жестокости полиции. Совместная фотография Макрона и карикатуриста стала «вирусной» и вызвала возмущение со стороны копов.

«Мы ожидали чего-то другого от президента. Фотография - знак недоверия и пренебрежения к тем, кто позволил ему остаться президентом благодаря их действиям по обеспечению порядка», – заявил Ив Лефевр, генеральный секретарь профсоюза Unité SGP Police-FO.

Как сообщал УНИАН, ранее Макрон поспорил с израильскими силовиками перед базиликой Иерусалима, в которую пытался войти.