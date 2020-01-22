Макрон поругался с израильскими силовиками возле храма в Иерусалиме (видео)

Эммануэль Макрон находится в Израиле с официальным визитом.

Французский президент Эммануэль Макрон поругался с израильскими силовиками перед базиликой Иерусалима, в которую пытался войти.

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Видео инцидента появилось в Twitter.

На кадрах заметно, как французский глава криком просит охрану покинуть помещение храма.

«Мы все прекрасно знаем правила. Мне не нравится, что вы сделали передо мной. Выйдите на улицу, пожалуйста», – сказал он, добавив, чтобы силовики не провоцировали конфликт и призвал уважать древние правила.

Ouch. #France President Macron yells at #Israel Security, asks them to respect the rules” , “go outside” as he makes his way into Church of Saint Anne in Jerusalem.



Video taken today: pic.twitter.com/ZJJHXzJoMJ — Joyce Карам (@Joyce_Karam) January 22, 2020

Базилика Святой Анны расположена в Старом городе Иерусалима. Однако с 1856 года ею управляет французское консульство. В XIX веке храм подарили императору Наполеону III, пишет Европейская правда.

Эммануэль Макрон находится в Израиле с официальным визитом. 23 января в Иерусалиме пройдут памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и дню памяти жертв Холокоста.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.