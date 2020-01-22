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Макрон поругался с израильскими силовиками возле храма в Иерусалиме (видео)

20:07, 22 января 2020
Курьёзы
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Эммануэль Макрон / REUTERS

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Видео инцидента появилось в Twitter.

На кадрах заметно, как французский глава криком просит охрану покинуть помещение храма.

«Мы все прекрасно знаем правила. Мне не нравится, что вы сделали передо мной. Выйдите на улицу, пожалуйста», – сказал он, добавив, чтобы силовики не провоцировали конфликт и призвал уважать древние правила.

Базилика Святой Анны расположена в Старом городе Иерусалима. Однако с 1856 года ею управляет французское консульство. В XIX веке храм подарили императору Наполеону III, пишет Европейская правда.

Эммануэль Макрон находится в Израиле с официальным визитом. 23 января в Иерусалиме пройдут памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и дню памяти жертв Холокоста.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

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