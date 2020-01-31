В Майами пассажиров сняли с рейса из-за неприятного запаха

Пассажиры обвиняют авиакомпанию в клевете и религиозной дискриминации.

В Майами нескольких пассажиров самолета американских авиакомпаний сняли с рейса в Детройт из-за неприятного запаха.

Об этом пишет BBC Украина.

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Пассажирами оказалась семья ортодоксальных евреев, которая обвинила перевозчика в религиозной дискриминации и клевете. Поскольку один из бортпроводников высказался, что «ему известно, что ортодоксальные евреи принимают ванну раз в неделю».

По словам мужчины семейства Йозефа Адлера, они принимали душ в тот день и спрашивали у пассажиров, слышат ли они какой-то запах. На что люди отвечали, что не слышат. Семья успела провести в самолете всего 5 минут.

Семью пересадили на рейс в Детройт на следующий день. В компании утверждают, что пассажиров сняли не из-за религиозной принадлежности, а из-за заботы о комфорте клиентов.

Как сообщал УНИАН, в Москве задержали женщину, которая угрожала взорвать самолет с более 200 пассажирами.