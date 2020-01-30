В Москве задержали женщину, которая угрожала взорвать самолет (фото)

Личность задержанной установлена – это 35-летняя Антонина Полодиянцева.

Женщину, которая грозилась подорвать себя в самолете авиакомпании S7, экстренно приземлившемся в московском аэропорту «Домодедово», задержали.

Читайте такжеВ России самолет вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбеОб этом говорится в сообщении Telegram-канала Mush.

Отмечается, что личность задержанной установлена – это 35-летняя Антонина Полодиянцева.

По словам пассажиров авиалайнера, она «кричала, что из сумки исходит угроза, что она заминирована»: «Никто ничего не говорит, просто женщина начала истерить во время полета, к концу. Она говорила: вызывайте МЧС, срочно. Потому что что-то с самолетом».

«Дама увлекалась психотерапией и личностным ростом, а сегодня вот решила угрожать взрывом самолета. После выступления к ней подошел человек, представился сотрудником органов и начал разговор. Девушка немного успокоилась, размякла и стала дожидаться сотрудников полиции», – отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что самолет прилетел в Москву из Симферополя, на борту находилось около 200 человек.