Президент Польши может не поехать на годовщину Холокоста из-за Путина – СМИ

Среди причин отмены визита является также то, что среди спикеров World Holocaust Forum будет не только Путин, но и Реувен Ривлин, что повторял слова об антисемитизме поляков.

Президент Польши Анджей Дуда может не поехать в Израиль на чествование годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау из-за присутствия на торжествах президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Gazeta.pl.

Глава канцелярии Кшиштоф Щерский еще не подтвердил отмену визита, но признал, что присутствие президента в Израиле зависит от реализации ожиданий, которые были представлены организаторам.

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«Сценарий, в котором Путин является главным гостем, оратором с возможностью продолжать оскорбительные и лживые тезисы о причинах Второй мировой войны, для нас неприемлемым», – заявил он.

Сейчас польский посол в Израиле ведет по этому поводу переговоры.

В то же время, по информации газеты, решение об отмене визита приняли еще 27 декабря.

Таким образом, Польша отреагирует на слова Путина, приписывающего сотрудничество Польши с гитлеровской Германией и ответственность за Вторую мировую войну.

Среди причин отмены визита является также то, что среди спикеров World Holocaust Forum будет не только Путин, но и Реувен Ривлин, что повторял слова об антисемитизме поляков.