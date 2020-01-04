В Буркина-Фасо подорвали школьный автобус – много погибших и пострадавших

В причастности к взрыву подозревают исламские группировки.

В провинции Суру на севере Буркина-Фасо около границы с Мали произошел взрыв в школьном автобусе, в результате чего погибли 14 людей, еще девятеро получили ранения.

Читайте такжеТеррористы ИГИЛ казнили 11 заложников-христиан на Рождество - СМИ

Об этом сообщает Reuters в субботу, 4 января.

В причастности к взрыву подозревают исламские группировки, связанные с Аль-Каидой и Исламским государством.

На данный момент неизвестно, сколько из погибших детей. Отмечается, что в течение последних двух лет в этом регионе активизировались террористические исламистские группировки, имеющие связи с Аль-Каидой и Исламским государством.

Нападения террористов в регионе за последний год привели к гибели сотен людей.

Как сообщал УНИАН, в Буркина-Фасо на западе Африки джихадисты напали на один из городов, в результате чего погибли около 35 мирных жителей.