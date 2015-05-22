Lufthansa может ввести внеплановые медицинские проверки сотрудников
15:08, 22 мая 2015Мир
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Авиакомпания Lufthansa может ввести внеплановые медицинские проверки для пилотов, чтобы предотвратить авиакатастрофы, подобные крушению А320 авиакомпании Germanwings в Альпах.
REUTERS
Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил глава компании Карстен Шпор, передает Би-би-си.
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Это может быть похоже на тесты на допинг, сообщает издание.
Напомним, катастрофа Germanwings произошла в конце марта по вине второго пилота Андреаса Любица, который преднамеренной разбил самолет. В результате чего погибли все 150 человек, которые находились на борту самолета.
Мотивы его поступка пока не выяснены.
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