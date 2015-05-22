Lufthansa может ввести внеплановые медицинские проверки сотрудников

Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил глава компании Карстен Шпор, передает Би-би-си.

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Это может быть похоже на тесты на допинг, сообщает издание.

Напомним, катастрофа Germanwings произошла в конце марта по вине второго пилота Андреаса Любица, который преднамеренной разбил самолет. В результате чего погибли все 150 человек, которые находились на борту самолета.

Мотивы его поступка пока не выяснены.