На месте крушения аэробуса A320 собрали уже около 80% обломков

Работники поисковой бригады, занятые расчисткой места катастрофы пассажирского лайнера А320 во Французских Альпах, уже собрали порядка 80% обломков самолета. Такие данные озвучил управляющий директор авиакомпании Lufthansa ("Люфтганза") Карстен Херниг, передает ТАСС.

"По состоянию на вчерашний день собрано уже приблизительно 80% обломков лайнера общей массой 35 тонн", - сообщил представитель руководства компании на пресс-конференции во Франции. По словам Хернига, работы по сбору обломков начались в минувший четверг и будут продолжатся еще некоторое время. Среди эвакуированных деталей - части кабины, двигателей, электронное оборудование лайнера. "Окончательно установлено, что при крушении самолет не горел. Сами обломки разбросаны по площади 1,5 га. Сейчас нам остается собрать в основном самые мелкие детали", - добавил он.

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Как отметил представитель Lufthansa, в поисковых работах в труднодоступном массиве Труа-Эвеше принимают участие около 60 человек. Большую помощь оказывают при этом местные власти и жители окрестностей. Сбором личных вещей пассажиров, уточнил Херниг, отдельно занимаются сотрудники французской жандармерии. В операции также задействовано несколько вертолетов, которые вывозят грузы с обломками. В настоящий момент все они складируются в контейнерах в городе Сен-лез-Альп - ближайшем к месту катастрофы крупном населенном пункте. В дальнейшем Lufthansa ожидает разрешения французских властей на эвакуацию собранного материала "в надежное место", указал Херниг.

По завершении сбора с места катастрофы обломков А320 авиакомпания намерена перейти к этапу работ по приведению в порядок природного ландшафта. В первую очередь речь идет об устранении последствий загрязнения местности горюче- смазочными материалами самолета. "Сейчас мы начинаем проведение специализированных экологических анализов, чтобы выработать окончательную стратегию по очистке местности, - отметил Херниг. - Их результаты будут готовы в течение двух недель. Многое также осложняется особенностями рельефа местности, где уже на небольшой глубине грунта начинается горная порода".

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Пассажирский самолет A320 германской бюджетной компании Germanwings - дочернего предприятия Lufthansa, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта на юго-востоке Франции. На борту лайнера находились 150 человек - 144 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. По версии следствия, трагедия произошла по вине второго пилота - Андреаса Лубица, который умышленно начал снижение. При этом он воспользовался тем, что командир экипажа временно покинул кабину, и заблокировал дверь.