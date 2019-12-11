"Пора ужинать": Макрон прервал переговоры Зеленского и Путина, потому что хотел есть

По данным СМИ, в переговорную президентов вдруг вошел Эммануэль Макрон и сказал: "Все, хватит! Пора ужинать".

Двустороннюю встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, проходившую в рамках "нормандского саммита", прервал президент Франции Эммануэль Макрон.

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Как сообщает kommersant со ссылкой на источник среди участников нормандской встречи, французский президент устал ждать завершения переговоров, чтобы сесть ужинать.

"Примерно так завершились переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского: вдруг и сразу. Они, по словам одного из свидетелей события, могли продолжаться еще сколько угодно и вообще были в разгаре, когда к ним в переговорную вдруг вошел Эммануэль Макрон и сказал: "Все, хватит! Пора ужинать…". То есть ему с Меркель надоело ждать их за накрытым столом", - заявил источник.

Как сообщал УНИАН, встреча "нормандской четверки" прошла в Париже 9 декабря. По итогам встречи в Евросоюзе заявили, что "нормандский саммит" открыл новое окно возможностей для реализации Минских соглашений.