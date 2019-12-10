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Меркель выступила за адаптацию Минских соглашений к реалиям

10:16, 10 декабря 2019
Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель \ REUTERS

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Как сообщает "Немецкая волна",

об этом она заявила в ночь на вторник, 10 декабря, на пресс-конференции по итогам саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже.

По ее словам, Минские соглашения не является «окаменевшим документом», для их воплощения необходима «гибкость». «Минский меморандум был подписан 19 сентября 2014 года. И, конечно, учитывая прошедшие в Украине президентские выборы, можно задать вопрос: должно ли это соглашение окаменеть или его можно вернуть к жизни?» - сказала Меркель.

Она отметила, в частности, что благодаря принятым президентом Украины Владимиром Зеленским мерам появилась возможность придать этому документу «движение» и «эластичность».

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Теги: #Ангела Меркель