Меркель выступила за адаптацию Минских соглашений к реалиям
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за адаптацию Минских соглашений к реалиям.
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Как сообщает "Немецкая волна",
об этом она заявила в ночь на вторник, 10 декабря, на пресс-конференции по итогам саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже.
По ее словам, Минские соглашения не является «окаменевшим документом», для их воплощения необходима «гибкость». «Минский меморандум был подписан 19 сентября 2014 года. И, конечно, учитывая прошедшие в Украине президентские выборы, можно задать вопрос: должно ли это соглашение окаменеть или его можно вернуть к жизни?» - сказала Меркель.
Она отметила, в частности, что благодаря принятым президентом Украины Владимиром Зеленским мерам появилась возможность придать этому документу «движение» и «эластичность».