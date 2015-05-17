В Чечне скандальный брак несовершеннолетней с начальником полиции регистрировала радиоведущая – СМИ

Об этом пишет Новая газета со ссылкой на запись в Facebook корреспондента журнала "Коммерсантъ - Власть" Елизаветы Сурначевой. Как отмечается, сотрудница журнала задается вопросом, имеет ли юридическую силу регистрация Беловой брака.

Читайте такжеКадыров заявил, что "с удовольствием" ушел бы в отставку

Скандальная свадьба несовершеннолетней с начальником РОВД состоялась в Грозном в субботу, 16 мая, сообщает Медуза.

Отмечается, что свадьба наверняка осталась бы незамеченной, если бы не публикация журналистки Новой газеты Елены Милашиной. Она писала, что Гучигов якобы хочет силой взять школьницу второй женой, фактически наложницей, о чем рассказали односельчане. Сам он уверял, что никакой Гойлабиевой не знает и жениться на ней не собирается, так как у него уже есть жена.

16 мая в Instagram zamid_benoпоявилось фото со свадьбы,где присутствуют Хеда Гойлабиева и первая жена начальника РОВД pic.twitter.com/OkkSKiMltQ — Plushev (@plushev) May 17, 2015

После вмешательства главы Чечни Рамзана Кадырова, правда, оказалось, что жениться полицейский (которому 47 лет) все же хочет, а девушка тоже согласна. Сам Кадыров иронично назвал событие "свадьбой века".

Родственники Луизы и сама девушка позже заявили, что брак состоится по обоюдному согласию. "Да, я знаю, что он был женат и у него дети от первого брака. Но так уж сложилось, что я теперь выхожу за него замуж", - сказала девушка.

Стоит отметить, что редакция "Новой газеты" в Чечне приняла решение остановить работу в республике из-за инцидента с журналисткой, которая готовила материал по скандальной свадьбе.

"Поводом для заявления (в СК РФ) стал инцидент, имевший место в четверг, 14 мая, когда специальный корреспондент "Новой газеты" Елена Милашина направлялась в село Байтарки для проверки сообщения о факте нарушения Конституции Российской Федерации (брак с несовершеннолетней) и других законодательных норм. На время проведения расследования "Новая газета" приостанавливает работу в Чечне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте газеты.

Вместе с тем, как сообщает Дождь, по словам уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова, браки с несовершеннолетними в Чечне являются нормальными. Он также напомнил, что, согласно Семейному кодексу, в исключительных случаях нижний предел возраста вступающих в брак устанавливается властями региона. В Чечне порог составляет 17 лет, в Башкирии — 14 лет, в Подмосковье — 16 лет.