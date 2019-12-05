Лукашенко заверил, что Беларусь не будет входить в состав "братской России"
11:16, 05 декабря 2019Мир
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Белорусский президент заявил, что никто в стране не собирается сдавать суверенитет и независимость
Александр Лукашенко / Фото REUTERS
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто в стране не собирается сдавать независимость и суверенитет.
Об этом он сказал, обращаясь к депутатам Палаты представителей и членам Совета республики, пишет БЕЛТА.
"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - заявил Лукашенко.
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По его словам, Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с РФ, но на равноправных началах. Он также подчеркнул, что стороны не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента.
Как сообщал УНИАН, Россия и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство намерены создать единые парламент и правительство.
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