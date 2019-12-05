Politico: Трамп теперь уверяет, что просил у Зеленского помочь США
Слушания по делу об импичменте Дональда Трампа стремительно продвигаются вперед. Поэтому президент США попытался переформатировать контекст своего телефонного разговора с лидером Украины, который оказался в эпицентре скандала.
Как пишет Politico, теперь Трамп уверяет, что не просил Владимира Зеленского копать грязь на его соперника на выборах. А на самом деле призвал украинца как-то помочь США в целом.
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"Когда я сказал во время телефонного разговора с президентом Украины: "Я бы хотел, чтобы вы сделали нам услугу, потому что наша страна прошла через многое, и Украина очень хорошо знает об этом", - под словом "мы" я имел в виду Соединенные Штаты, нашу страну", - написал Трамп в Twitter.
Это сообщение, по мнению издания, свидетельствует о все большем беспокойстве американского президента из-за процедуры импичмента, которую демократы в Палате представителей хотят завершить до конца месяца. Комитет палаты по вопросам юстиции начал публичные слушания в среду после рассмотрения показаний в Комитете по вопросам разведки, которое прошло ранее. Даже во время визита в Лондон на саммит НАТО Трамп не смог найти передышку, поскольку мировые лидеры смеялись над ним за спиной.
Во время телефонного разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп попросил украинского коллегу "сделать нам одолжение", начав сотрудничать с Генеральным прокурором Уильямом Барром и запустив расследование против семьи кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Несмотря на то, что теперь президент США утверждает, что это была просьба помочь Америке в целом, ряд чиновников в его администрации утверждают, что речь шла именно о личной политической выгодн.
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Трамп много раз называл свой телефонный разговор с Зеленским "идеальным". А его команда утверждает, что его просьба об "услуге" была частью антикоррупционного расследования. Трамп также говорил в прошлом, что он не против получить вредную политическую информацию из-за рубежа, хотя в США это незаконно. Комитет Палаты представителей по вопросам разведки в своем отчете отметил, что Трамп злоупотреблял властью, когда давил на Украину, зависимую от американской помощи в разгар войны с Россией. Он также пытался создавать препятствия расследованию, запрещая чиновникам администрации давать показания.
Однако, сам Трамп отмечает, что демократы в Палате представителей не нашли никаких доказательств против него. А главу комитета по вопросам разведки Адама Шиффа он назвал "ненормальным человеком".
"Демократы должны извиниться перед американским народом", - написал Трампа в Twitter.