Politico: Трамп теперь уверяет, что просил у Зеленского помочь США

Американский президент просил украинского коллегу "сделать нам одолжение", но все зависит от того, кто такие "мы".

Слушания по делу об импичменте Дональда Трампа стремительно продвигаются вперед. Поэтому президент США попытался переформатировать контекст своего телефонного разговора с лидером Украины, который оказался в эпицентре скандала.

Как пишет Politico, теперь Трамп уверяет, что не просил Владимира Зеленского копать грязь на его соперника на выборах. А на самом деле призвал украинца как-то помочь США в целом.

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"Когда я сказал во время телефонного разговора с президентом Украины: "Я бы хотел, чтобы вы сделали нам услугу, потому что наша страна прошла через многое, и Украина очень хорошо знает об этом", - под словом "мы" я имел в виду Соединенные Штаты, нашу страну", - написал Трамп в Twitter.

Это сообщение, по мнению издания, свидетельствует о все большем беспокойстве американского президента из-за процедуры импичмента, которую демократы в Палате представителей хотят завершить до конца месяца. Комитет палаты по вопросам юстиции начал публичные слушания в среду после рассмотрения показаний в Комитете по вопросам разведки, которое прошло ранее. Даже во время визита в Лондон на саммит НАТО Трамп не смог найти передышку, поскольку мировые лидеры смеялись над ним за спиной.

Во время телефонного разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп попросил украинского коллегу "сделать нам одолжение", начав сотрудничать с Генеральным прокурором Уильямом Барром и запустив расследование против семьи кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Несмотря на то, что теперь президент США утверждает, что это была просьба помочь Америке в целом, ряд чиновников в его администрации утверждают, что речь шла именно о личной политической выгодн.

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Трамп много раз называл свой телефонный разговор с Зеленским "идеальным". А его команда утверждает, что его просьба об "услуге" была частью антикоррупционного расследования. Трамп также говорил в прошлом, что он не против получить вредную политическую информацию из-за рубежа, хотя в США это незаконно. Комитет Палаты представителей по вопросам разведки в своем отчете отметил, что Трамп злоупотреблял властью, когда давил на Украину, зависимую от американской помощи в разгар войны с Россией. Он также пытался создавать препятствия расследованию, запрещая чиновникам администрации давать показания.

Однако, сам Трамп отмечает, что демократы в Палате представителей не нашли никаких доказательств против него. А главу комитета по вопросам разведки Адама Шиффа он назвал "ненормальным человеком".

"Демократы должны извиниться перед американским народом", - написал Трампа в Twitter.