Трамп назвал заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО очень опасной

Американский президент отметил, что никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция.

Президент США Дональд Трамп назвал опасным заявление французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

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Об этом он сказал на пресс-конференции в Лондоне накануне встречи лидеров стран Альянса, передает ЕвроПравда. "Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция, только оглянитесь на последний длительный период времени. Это очень опасное заявление. Они нуждаются в защите больше, чем кто-либо", - сказал Трамп.

"Я думаю, что это очень обидно. Вы не можете делать подобные заявления относительно НАТО. Это очень пренебрежительно", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силе", поскольку Североатлантический альянс сейчас переживает "смерть мозга".