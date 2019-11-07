"Смерть мозга НАТО": Макрон заявил, что Европе пора "начать думать о себе"

По мнению президента Франции, между США и европейскими союзниками отсутствует стратегическая координация.

Президент Франции Эманнуэль Макрон считает, что Европа находится «на краю пропасти» и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

Читайте такжеМакрон намекнул на слабость РФ и предложил оказать Москве поддержкуТакое мнение он высказал в интервью The Economist.

Он считает, что на данный момент между США и европейскими союзниками отсутствует стратегическая координация, что привело к параличу Альянса.

«То, что мы сейчас видим, – это смерть мозга НАТО… Европа стоит на краю пропасти и должна начать думать о себе стратегически как о геополитической державе, в противном случае, мы больше не будем отвечать за нашу судьбу», – считает Макрон.

Ранее УНИАН сообщал, как Макрон в интервью правому журналу упомянул о «нелегальных украинских бандах».