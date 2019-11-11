В Польше раскритиковали Макрона за заявление о "смерти мозга" НАТО

Моравецкий назвал НАТО "самым важным альянсом в мире, когда дело доходит до сохранения свободы и мира".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает опасными заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

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Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает "Европейская правда". Моравецкий назвал НАТО "самым важным альянсом в мире, когда дело доходит до сохранения свободы и мира", и сказал, что сомнения в том, могут ли государства-члены рассчитывать друг на друга в вопросах обороны, опасны.

"Я думаю, что сомнения президента Макрона (о коллективной обороне НАТО) могут побуждать других союзников задуматься, что, возможно, именно во Франции есть вопросы относительно ее соблюдения. Я надеюсь, что мы все еще можем рассчитывать на то, что Франция выполняет свои обязательства", - сказал польский премьер.

По мнению Моравецкого, проблемы НАТО вытекают не из амбивалентности позиции президента США Дональда Трампа, но из отсутствия приверженности некоторых европейских членов, большинство из которых - в отличие от Польши - как и раньше не выполняют цель Альянса, которой являются расходы на оборону не менее 2% от ВВП.

На прошлой неделе активизировалась дискуссия среди союзников Альянса после заявления президента Франции Макрона о "смерти мозга" НАТО. В интервью журналу The Economist Макрон посетовал на отсутствие координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не разделяет мнение Макрона о ситуации в Альянсе.