Столтенберг озвучил вопросы, по которым есть разногласия среди членов НАТО

В частности, речь идет о вопросах торговли, климата, ядерного соглашения по Ирану и ситуации на северо-востоке Сирии.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг назвал вопросы, по которым существуют разногласия среди членов Альянса.

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Об этом он сказал на пресс-конференции перед двухдневным заседанием министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе.

В частности, Столтенберг сказал, что в начале декабря лидеры государств и правительств стран-членов НАТО встретятся в Лондоне для празднования 70-й годовщины со времени создания Альянса и для обсуждения будущего.

По его словам, завтра главы МИД должны завершить подготовку встречи в Лондоне.

«Эта встреча лидеров является своевременной не в последнюю очередь потому, что задаются вопросы о прочности трансатлантических отношений. Существуют на самом деле разногласия среди членов НАТО в отношении разного ряда вопросов, таких как торговля, климат, ядерное соглашение по Ирану и совсем недавно из-за ситуации на северо-востоке Сирии», - заявил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что разногласия и сомнения между союзниками не новы.

«Несмотря на них, НАТО только становится сильнее на протяжении последних 70-ти лет, и мы продолжаем обеспечивать безопасность для почти одного миллиарда человек», - заявил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что Европа и Северная Америка сейчас делают для НАТО больше, чем в течение предыдущих десятилетий.

«Мы укрепляем наше сдерживания и оборону благодаря большему количеству сил и более высокому уровню готовности, усиливая наше реагирование на кибератаки и гибридные угрозы, и играем ключевую роль в борьбе против международного терроризма, в том числе с помощью тренировочных миссий в Афганистане и Ираке», - добавил генсек НАТО.

Также, по его убеждению, быть частью прочного трансатлантического альянса соответствует национальным интересам каждой страны-члена НАТО.