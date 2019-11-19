Возвращение кораблей Украине поможет выполнению Минских соглашений – НАТО
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг считает, что возвращение Россией кораблей может помочь выполнению Минских соглашений.
Об этом он сказал на пресс-конференции перед двухдневным заседанием министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе.
Читайте такжеВыход из Минских соглашений. Одного заявления о намерениях мало (укр.)
«Я приветствую возвращение захваченных украинских кораблей. Это то, что Россия должна была сделать давно», - заявил Столтенберг.
Также он сказал, что возвращение кораблей соответствует международным обязательствам России.
«Я считаю, что это хорошее дело также потому, что будем надеяться, - это может помочь получить определенный прогресс в реализации Минских соглашений и также помочь усилиям «нормандского формата», чтобы добиться прогресса в нахождении устойчивого политического разрешения кризиса в Украине», - подчеркнул Столтенберг.
Он выразил надежду, что главы МИД стран-членов НАТО завтра рассмотрят этот вопрос.
Отдельно генсек Альянса заявил, что НАТО «передает очень четкий сигнал, что Россия должна разрешить свободу судоходства в Азовском море и также непременно в Керченском проливе».
Напомним, 17 ноября захваченные украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмолу» в Керчи. Сообщалось, что суда в сопровождении российских кораблей направлялись Керченским проливом в сторону Черного моря.
Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинских кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.
Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.
7 сентября текущего года украинские моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.