Возвращение кораблей Украине поможет выполнению Минских соглашений – НАТО

Генсек НАТО отметил, что возвращение кораблей соответствует международным обязательствам России.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг считает, что возвращение Россией кораблей может помочь выполнению Минских соглашений.

Об этом он сказал на пресс-конференции перед двухдневным заседанием министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе.

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«Я приветствую возвращение захваченных украинских кораблей. Это то, что Россия должна была сделать давно», - заявил Столтенберг.

Также он сказал, что возвращение кораблей соответствует международным обязательствам России.

«Я считаю, что это хорошее дело также потому, что будем надеяться, - это может помочь получить определенный прогресс в реализации Минских соглашений и также помочь усилиям «нормандского формата», чтобы добиться прогресса в нахождении устойчивого политического разрешения кризиса в Украине», - подчеркнул Столтенберг.

Он выразил надежду, что главы МИД стран-членов НАТО завтра рассмотрят этот вопрос.

Отдельно генсек Альянса заявил, что НАТО «передает очень четкий сигнал, что Россия должна разрешить свободу судоходства в Азовском море и также непременно в Керченском проливе».

Напомним, 17 ноября захваченные украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмолу» в Керчи. Сообщалось, что суда в сопровождении российских кораблей направлялись Керченским проливом в сторону Черного моря.

Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинских кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября текущего года украинские моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.