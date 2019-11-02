В Шотландии тысячи людей вышли на марш за независимость от Великобритании

Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала к независимости страны. В Глазго на демонстрацию вышли около 20 тысяч человек.

В Глазго в субботу, 2 ноября, тысячи людей вышли на демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании.

По данным организаторов, в "Марше за независимость" приняли участие около 20 тысяч человек, многие из которых несли шотландские флаги, пишет DW.

На митинг, в частности, впервые за последние пять лет вышла и глава правительства Шотландии Никола Стерджен. Она предостерегла, что возможная победа Консервативной партии британского премьера Бориса Джонсона на предстоящих парламентских выборах будет означать, что "Шотландия будет против своей воли вырванная из семьи европейских стран". "Гораздо лучшая альтернатива в том, чтобы взять будущее в свои руки и стать независимой страной", - заявила она.

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Еще утром Стерджен опубликовала сообщение на сайте Национальной партии Шотландии (SNP). "Независимая Шотландия ближе, чем когда-либо. Это действительно в пределах досягаемости", - подчеркнула Стерджен. Накануне она призвала провести новый референдум о независимости уже к Рождеству.

Во время референдума в сентябре 2014 года 55 процентов шотландцев, которые приняли участие в голосовании, высказались против провозглашения независимости региона. Шотландские националисты утверждают, что британский референдум 2016 года в пользу Brexit означает, что необходим еще один референдум о независимости Шотландии, потому что 62 процента шотландцев проголосовали за дальнейшее членство Великобритании в ЕС.