Кадыров заявил, что "с удовольствием" ушел бы в отставку

"Я 20 раз просил, чтобы меня отпустили <...>. Я за эту должность никогда не цеплялся. Я просил и сегодня прошу, я с удовольствием готов оставить",- сказал Кадыров в интервью радиостанции "Говорит Москва", сообщает ТАСС.

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Как сообщал УНИАН, Кадыров разрешил силовым структурам республики "стрелять на поражение" в российских силовиков, которые участвуют в несогласованных с республиканскими властями спецоперациях.