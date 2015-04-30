Кадыров заявил, что "с удовольствием" ушел бы в отставку
16:10, 30 апреля 2015Мир
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не держится за свой пост и готов уйти в отставку, если она будет принята.
Кадыров просится в отставку / fedpress.ru
"Я 20 раз просил, чтобы меня отпустили <...>. Я за эту должность никогда не цеплялся. Я просил и сегодня прошу, я с удовольствием готов оставить",- сказал Кадыров в интервью радиостанции "Говорит Москва", сообщает ТАСС.
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Как сообщал УНИАН, Кадыров разрешил силовым структурам республики "стрелять на поражение" в российских силовиков, которые участвуют в несогласованных с республиканскими властями спецоперациях.
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