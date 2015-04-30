Кадыров отдал приказ стрелять в российских силовиков, потому что ему "было обидно"

Об этом он сказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", сообщает РИА Новости.

"Я на эмоциях сделал заявление. Просто обидно было, что один случай, второй, третий (речь идет о гибели чеченцев в ходе спецопераций с участием российских силовиков - УНИАН). Это чисто на эмоциях. Мой советник мне тоже говорил: "Давайте разберемся, не спеши". Мы живем в правовом государстве - в России, поэтому мы выдаем преступников. Мы уничтожаем террористов. Если человек совершил преступление, то я за него не заступаюсь", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Кадыров разрешил силовым структурам республики "стрелять на поражение" в российских силовиков, которые участвуют в несогласованных с республиканскими властями спецоперациях.

В Кремле в свою очередь заявили, что ничего об этом приказе не знают.