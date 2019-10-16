Германия и Франция рассчитывают, что встреча в "нормандском формате" будет содействовать урегулированию ситуации на Донбассе

Обе страны приветствуют последние положительные тенденции по выполнению Минских соглашений.

В Германии и Франции рассчитывают, что предстоящая встреча лидеров стран «нормандского формата», которая должна состояться в Париже, будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в совместной франко-немецкой декларации по итогам заседания правительств двух стран в Тулузе, опубликованной на сайте немецкого правительства.

В декларации говорится, что Франция и Германия сотрудничают ради мира и стабильности и разделяют убеждение, что демократия и международное право имеют важное значение для принятия долгосрочных решений сложных кризисов, влияющих на европейскую безопасность.

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«Мы приветствуем последние положительные тенденции по выполнению Минских соглашений и рассчитываем на следующую встречу в «нормандском формате» в Париже, которая должна обеспечить прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины», - отмечается в декларации.

Также правительства Франции и Германии подчеркивают свою позицию относительно незаконности аннексии Крыма Россией.

«Мы также подтверждаем нашу настроенность продолжать диалог с Россией на основе общих принципов Европейского Союза, включая контроль над вооружениями и нераспространением (оружия массового уничтожения - УНИАН)», - говорится в декларации.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен, в рамках которого в Украину вернулись 35 граждан, в том числе 24 моряка, захваченные ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива.

4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост и начали демонтаж разрушенных конструкций основного моста.