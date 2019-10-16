ОБСЕ "особенно впечатлил" ремонт моста в Станице Луганской

Мартин Сайдик назвал ремонт моста большим достижением за три года переговоров.

Спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе посла Мартина Сайдика особенно впечатлил темп ремонтных работ моста в Станице Луганской.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ.

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«В конце прошлой недели я провел два дня на востоке Украины, где, в частности, познакомился с ситуацией в Станице Луганской. Меня особенно впечатлили темпы работ по ремонту поста через реку Северский Донец», – цитирует слова Сайдика пресс-служба организации.

По его словам, он «лично прошел по мосту и смог наблюдать за восстановлением разрушенного пролета основного моста».

«Я увидел большое достижение, которое облегчит пересечение линии соприкосновения для гражданского населения», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента ожидают открытия моста в Станице Луганской до 27 ноября. До 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу.