Эрдоган поставил курдам ультиматум и дал время до вечера

Турецкий лидер отметил, что в рамках операции от "террористов" уже очищено 1200 квадратных километров территории Сирии.

Турция прекратит наступление на северо-востоке Сирии, если курдские отряды сложат оружие и выйдут из запланированной "безопасной зоны".

Об этом в среду, 16 октября заявил, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

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Президент Турции дал курдским группам время «до вечера» среды, 16 октября. В противном случае Турция продолжит наступление и, по заверениям Эрдогана, ни одна власть не сможет остановить операцию «Источник мира».

Также турецкий лидер отметил, что в рамках операции от "террористов" уже очищено 1200 квадратных километров территории Сирии.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления - создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии. Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

Ранее сообщалось, что страны-члены Евросоюза приостановили экспорт оружия в Турцию из-за военного наступления этой страны на позиции курдов в Сирии.