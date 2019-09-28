Палата представителей США не поддержала резолюцию против импичмента Трампа

Документ был вынесен на голосование лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти.

Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, отклонила резолюцию республиканцев против официального расследования с целью вынесения импичмента президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает Reuters.

Документ был вынесен на голосование лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти.

Против резолюции было подано 222 голоса, за - 184.

Резолюция и дальнейшее голосование, как напоминают СМИ, в очередной раз подчеркивают глубокие противоречия между республиканцами и демократами в нижней палате Конгресса вокруг расследования действий президента Трампа.

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Как сообщал УНИАН, скандал между Белым домом и Конгрессом разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений подал записку генеральному инспектору, где говорилось, что президент США Дональд Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его беседы с Зеленским. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о том, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента президента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. Стенограмма рассекречена после распоряжения Трампа.

В стенограмме, в частности, речь шла о том, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму более 33 млн долларов США при покупке группы компаний Херсонской «нефтеперевалки», в которую были вовлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена.