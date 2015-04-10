Великобритания увеличит поставки нелетального оружия в Украину

Об этом заявил глава Минобороны страны Майкл Фэллон, сообщает РИА Новости.

"Мы увеличиваем объем поставок нелетального снаряжения. В настоящее время британские специалисты уже работают в Украине и оказывают помощь в подготовке (украинских военных) в области медицины, разведки и наблюдения, логистики", - сказал Фэллон, выступая в Лондоне в пятницу.

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При этом министр не назвал конкретных объемов поставок и параметров планируемого увеличения.

По словам Фэллона, Британия также намерена оказать помощь НАТО в укреплении боеспособности альянса. В частности, британские вооруженные силы будут активнее участвовать в учениях альянса.

"В следующем месяце мы увеличим присутствие в миссии по патрулированию воздушного пространства над Балтикой, а также активизируем участие в проводимых НАТО учениях", - отметил он.