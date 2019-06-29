Трамп заявил, что серьезно рассмотрит предложение Путина о визите в Москву на 75-летие Победы над нацизмом

Президент США подтвердил, что его пригласили посетить Москву следующей весной.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит предложение президента Российской Федерации Владимира Путина относительно визита в Москву на 75-летие Победы над нацизмом.

Об этом Трамп сказал на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в городе Осака (Япония).

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В частности, на вопрос, планирует ли он посетить Москву следующей весной, поскольку его пригласил Путин, Трамп сначала ответил положительно: «Да».

Он подтвердил, что Путин пригласил его посетить Россию в 75-ю годовщину Победы над нацизмом. «Это большое дело - победа над нацизмом», - сказал президент США.

«Я сказал, что я серьезно подумаю», - подчеркнул Трамп.

Как сообщал УНИАН, 28 июня помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам встречи президентов России и США в Осаке заявил, что Путин пригласил Трампа в Москву на 75-летие Победы. По словам Ушакова, президент США отреагировал на это положительно.