Трамп захотел купить Гренландию и уже обсуждал эту идею с советниками - СМИ

Дональд Трамп интересовался, могут ли США купить Гренландию, и просил адвоката в Белом доме изучить эту идею.

Президент США Дональда Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландия и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, передает РБК.

В частности, как уточняют собеседники, американский лидер спрашивал об этом у своих советников во время встреч, обедов и просто в мимолетных беседах, могут ли США купить Гренландию, и с интересом выслушивал, как те обсуждают ее богатые ресурсы и геополитическое значение острова. Затем Трамп просил адвоката в Белом доме изучить эту идею.

Часть советников президента поддержали президента в его идее приобрести остров, другие сочли ее мимолетным увлечением, которое никогда не будет реализовано, уточняют источники издания.

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По данным издания, в начале сентября Трамп совершит свой первый визит в Данию, хотя поездка не связана с идеей возможной покупки Гренландии, уверяют собеседники WSJ.

Белый дом и Госдепартамент США не ответили на запрос о комментариях. Представители Королевского дома Дании и посольства Дании в Вашингтоне также оперативно не ответили на запрос издания. Так же поступили представители премьера Гренландии и представительства Гренландии в Вашингтоне.

Гренландия - крупнейший в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Формально территория входит в состав Королевства Дания, но обладает широкой автономией. В частности, правительство Гренландии решает все внутренние вопросы, контролирует все полезные ископаемые, за Данией остается контроль над обороной, внешней и денежной политикой. Население Гренландии около 56 тыс. человек.

Напомним, ранее The Washington Post попытался назвать пять главных провалов Трампа на посту президента.