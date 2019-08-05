Президент США поручил Министерству юстиции предложить соответствующий законопроект.

Президент США Дональд Трамп призвал ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти и массовые убийства.

Как сообщает Радио Свобода, такое заявление он сделал сегодня во время выступления в Белом доме после случаев массовой стрельбы накануне.

«Поручаю Министерству юстиции предложить законопроект, обеспечивающий смертную казнь тем, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства», - заявил глава Белого дома.

Он добавил, что в указанных случаях смертная казнь должна быть выполнена «быстро, решительно и без многолетних ненужных задержек».

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В результате стрельбы в Эль-Пасо, штат Техас, и Дейтоне, штат Огайо, погибли по меньшей мере 29 человек, десятки были ранены.

Некоторые кандидаты на президентских выборах от Демократической партии обвинили Трампа в разжигании расовой нетерпимости, что способствовало нападениям.

В Эль-Пасо, приграничном городе с большим латиноамериканским населением, 21-летний нападавший застрелил 20 человек в магазине Walmart, а затем сдался полиции.

Власти заявляют, что мотивом стрельбы была расовая нетерпимость, а федеральная прокуратура расследует дело как внутренний терроризм. Полиция сообщила, что нападавший опубликовал в интернете расистский манифест, в котором оправдывал свои действия необходимостью борьбы с мигрантами из Латинской Америки.

Между тем мотивы стрельбы в Дейтоне, произошедшей через несколько часов после первого нападения, пока неизвестны. 24-летнего нападавшего застрелили полицейские после того, как он убил девять человек, в том числе свою сестру, и ранил многих других.

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Представители демократической партии призвали к более жестким законам по контролю над оружием и обвинили республиканцев в блокировании изменений.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в торговом центре города Эль-Пасо погибли 20 человек и более двух десятков ранены.

Позже в американском городе Дейтон возле бара неизвестный открыл стрельбу, в результате были убиты 9 человек и самого стрелка, пострадали 26 человек.

4 августа около 01:20 по местному времени возле детской площадки в парке Дуглас в Чикаго огнестрельные ранения получили четыре мужчины и три женщины в возрасте от 19 до 25 лет.