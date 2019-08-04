В США произошла третья стрельба за сутки: ранены 7 человек

Инцидент случился около 1:20 ночи возле детской площадки в парке Дуглас.

В Чикаго в воскресенье, 4 августа, неизвестный открыл стрельбу в одном из городских парков.

По предварительной информации, в результате инцидента огнестрельные ранения получили семь человек, среди которых четыре мужчины и три женщины, передает NBC.

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Пострадавшим от 19 до 25 лет.

Уточняется, что инцидент случился около 1:20 ночи (по местному времени) возле детской площадки в парке Дуглас. Преступник открыл огонь из черного Chevrolet Camaro. Ему удалось скрыться, он находится в розыске.

Отметим, что это нападение стало третьим за последние сутки в Соединенных Штатах.

Как сообщал УНИАН, ранее в ходе стрельбы у торгового центра в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибло много людей.