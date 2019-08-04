Стрельбу в Техасе будут расследовать как внутренний терроризм

Местный прокурор уже объявил, что будет ходатайствовать о смертной казни для нападавшего.

Расстрел людей в техасском городе Эль-Пасо будут рассматривать как внутренний терроризм.

Об этом сообщили американские власти в воскресенье, 4 августа, передает Deutsche Welle.

Местный прокурор уже объявил, что будет ходатайствовать о смертной казни для нападавшего, заявив, что он "потерял право быть среди нас".

В расстреле людей подозревают 21-летнего Патрика Крузиуса. В полиции рассказали, что арестовали его без всякой стрельбы, и отметили, что он сотрудничает со следствием. "В принципе, он ничего не скрывал. Ему были заданы конкретные вопросы, и он ответил так, как нужно было ответить", - сказал шеф полиции Эль-Пасо Грег Аллен.

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Сейчас правоохранители расследуют, расстрелял ли нападавший людей в Эль-Пасо на почве ненависти. Подозрения в этом появились после того, как была найдена страница в соцсети Twitter, которая, вероятно, принадлежит злоумышленнику. На ней есть сообщения о том, что якобы латиноамериканцы, которые прибывают в США, заменят стареющих белых избирателей. По мнению автора, это может повлечь победу демократов в Техасе и их победу на выборах президента.

Напомним, в субботу, 3 июля, в США нападающий открыл огонь в торговом районе в техасском городе Эль-Пасо. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 20 человек и еще 26 получили ранения.

Нападавший расстрелял людей из винтовки, выбрав торговый район, где на тот момент находились по меньшей мере три тысячи человек. Население округа Эль-Пасо на 80 процентов состоит из лиц латиноамериканского происхождения.

Позже в городе Дейтон в штате Огайо еще один вооруженный мужчина устроил стрельбу. Вследствие нее по меньшей мере девять человек погибли и 26 ранены.